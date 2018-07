Patrick Waegeman wint petanquetornooi Nele Dooms

23 juli 2018

Patrick Waegeman heeft het jaarlijkse petanquetornooi "Bavik Beker Petanque" in Opstal gewonnen. Hij bleek de beste van de zestig deelnemers aan het dorpstornooi op de petanqueterreinen aan Zaal Torenhof in de Putweg. Daar verzamelden naast de spelers ook supporters en toeschouwers om de wedstrijden te volgen. Het tornooi was een groot succes. Alle deelnemers gingen naar huis met een mooie prijs.