Pasar trekt naar Floralia Nele Dooms

12 maart 2019

16u37 0

Pasar Buggenhout plant een uitstap naar Floralia in het park aan het Kasteel van Groot-Bijgaarden. In het 14 hectare grote park is plaats gemaakt voor meer dan één miljoen voorjaarsbloemen. Organisatoren, medewerkers van het kasteel en Nederlandse experts in het bloembollenvak, laten de bezoekers genieten van tulpen, narcissen, hyacinten en andere lentebloeiers. Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van Pieter Bruegels overlijden, koppelt Floralia Brussel ook een expo met grote kunstwerken van Bruegel aan de bloemententoonstelling. Een vijftiental reproducties van zijn schilderijen, omringd met een bloemenkader, zullen te bewonderen zijn in de serre, de kapel en de Donjon.

Pasar trekt na deze expo ook nog naar de Cantillon Brewery, de familiale brouwerij die de Lambiek brouwt en waar niets veranderd is sinds 1900. De uitstap vindt plaats op zaterdag 6 april. Inschrijven is nu al nodig. Deelnemen kost 59 euro voor leden van Pasar en Femma, 62 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: etienne.hermans@telenet.be of 052/33.37.73,