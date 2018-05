Pasar organiseert culinaire fietstocht 01 juni 2018

Pasar Buggenhout organiseert op zaterdag 2 juni een culinaire fietstocht. De deelnemers fietsen ongeveer vijftig kilometer langs landelijke en rustige wegen door Londerzeel, Hombeek, Zennegat, Klein Willebroek en Puurs. Onderweg zijn verschillende tussenstops voorzien waar iets te eten en te drinken valt. Het vertrek is voorzien om 10.15 uur aan de Post van Buggenhout of om 10.30 uur aan de Drytoren aan de Dries in Opdorp. Deelnemen kost 27 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0473/81.09.27 of via etienne.hermans@telenet.be of www.pasar.be/Buggenhout. (DND)