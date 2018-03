Pasar op busreis 03 maart 2018

Pasar Buggenhout trekt op vijfdaagse busreis naar de Engelse Rivièra in Zuid-Engeland. Dat is de benaming van de beschutte baai, Tor Bay, in het graafschap Devon aan het Engels Kanaal. De boulevards met palmbomen zorgen voor een mediterrane omgeving, in schril contrast met het uitgestrekte, ongecultiveerde Nationaal Park Dartmoor in het binnenland. De reis vindt plaats van zaterdag 11 tot woensdag 15 augustus, maar inschrijven is nu al nodig. Iedereen mag mee. Leden betalen 539 euro, niet-leden 549 euro. Info en inschrijvingen: 052/33.37.73 of via etienne.hermans@telenet.be.





