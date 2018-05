Pasar en Femma op uitstap naar Gent 15 mei 2018

De Buggenhoutse verenigingen Pasar en Femma sloegen de handen in elkaar voor een uitstap naar Gent. De deelnemers bezochten er met een gids de Clemenspoort, waar vroeger het klooster van de paters Redemptoristen stonden nu een nieuw leef-, vormings- en inspiratiesproject gerealiseerd is. "We kregen het meeslepend verhaal te horen over de middeleeuwse site, het verdwenen Zuidstation, de beruchte Kuiperkaai, de Gentse bibliotheekgeschiedenis, de Minardschouwburg, de Kortedagsteeg en de geografische 'krook' in de Nederschelde", zegt Etienne Hermans van Pasar. "Het was dus een leerrijke dag."





(DND)