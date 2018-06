Pasar bezoekt Les Lacs de l'Eau d'Heure 30 juni 2018

Pasar en Femma van Buggenhout trokken samen met de bus op uitstap. De reis ging richting Les Lacs de l'Eau d'Heure. Vijftig leden namen deel. "Tijdens het bezoek aan de stuwdam wandelden we doorheen de ondergrondse galerijen in het hartje van de stuwdam tot aan de hydro-elektrische centrale", zegt Etienne Hermans. "Het leerrijk bezoek sloten we af met een barbecue en een rondvaart op de meren met de amfibiebus Le Crocodile Rouge. Daar bestaan er wereldwijd maar negen exemplaren van."





(DND)