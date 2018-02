Parkeren op berm Lentepark 13 februari 2018

Voortaan mogen wagens parkeren op de gelijkgrondse berm in het Lentepark. Dat heeft de gemeenteraad van Buggenhout beslist. "Er bestond onduidelijkheid over het parkeren op de berm, ter hoogte van uitrit Bosdreef", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA). "De gelijkgrondse bermen zijn er met kiezels aangelegd. Er stonden al vaak wagens geparkeerd. We willen dit nu reglementeren." De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed om parkeren op deze plaats toe te laten. De parkeerzone zal aangeduid worden met verkeersborden.





