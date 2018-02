Parkeerverbod in Vierhuizen 12 februari 2018

Er komt een parkeerverbod in de Vierhuizen, vlak voor het kruispunt met de Hanenstraat. Geparkeerde auto's belemmeren immers het zicht voor chauffeurs die uit de Hanenstraat komen. Daardoor zien zij aankomend verkeer niet naderen. De gemeenteraad besliste daarom om het parkeerverbod in de Vierhuizen uit te breiden. Hiervoor zal in de bocht een onderbroken witte lijn in het midden van de weg geschilderd worden. Dat geldt meteen als parkeerverbod. De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed.





(DND)