Parkeerverbod in Krapstraat 09 februari 2018

02u26 0

De Krapstraat in Opstal krijgt een extra parkeerverbod. Dat wordt ingevoerd ter hoogte van de Dreef. De toegang tot de Dreef is immers beperkt, zeker voor leveringen met bestelwagens en vrachtwagens. Als er wagens geparkeerd staan in de Krapstraat rechtover de Dreef wordt dit nog extra bemoeilijkt. Daarom voert het gemeentebestuur op deze plaats een parkeerverbod in. (DND)