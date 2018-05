Parkeerverbod in Blauwselstraat 15 mei 2018

03u04 0

De Blauwselstraat in Opstal krijgt een parkeerverbod langs beide zijden van de weg. Dat heeft schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Dirk Stallaert (CD&V) kaartte toen de verkeersproblemen in de straat aan. "Er zijn in de Blauwselstraat al langer problemen rond parkeerdruk en -chaos", zegt Stallaert. "Geparkeerde wagens zorgen voor een gevaarlijke toestand voor fietsers en voetgangers. Bewoners vragen al lang een parkeerverbod. Ze dienden er recent nog een petitie voor in bij de gemeentelijke diensten." Nu de nieuwe, grote parking aan de Blauwselstraat een feit is, is schepen Mommaers bereid een volledig parkeerverbod in de straat door te voeren. De parking zelf zal extra en beter bewegwijzerd worden. Er komt ook een extra zebrapad. (DND)