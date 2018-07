Parkeerverbod in Blauwselstraat na petitie 16 juli 2018

De Blauwselstraat in Opstal krijgt een parkeerverbod. Dat heeft de Buggenhoutse gemeenteraad beslist na een petitie van de bewoners in de straat. Er deden zich immers in de Blauwselstraat al langer problemen voor rond parkeerdruk en -chaos. Lukraak geparkeerde wagens zorgden voor een gevaarlijke toestand voor fietsers en voetgangers. "Omdat er, in het kader van de realisatie van het nieuwe woonproject Pennekens, aan de Blauwselstraat een nieuwe parking met 59 plaatsen voorzien is, kunnen we in de straat zelf een parkeerverbod invoeren", zegt schepen van Verkeer Wim Mommaers (N-VA). De parking zelf zal beter bewegwijzerd worden en er komt een extra zebrapad. (DND)