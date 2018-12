Parkeerverbod Blauwselstraat minder streng Nele Dooms

05 december 2018

Het parkeerverbod in de Blauwselstraat in Opstal wordt minder drastisch. Dat heeft de gemeenteraad van Buggenhout beslist. Voor de zomer werd er in de straat, die van de Broekstraat naar het kerkhof van Opstal leidt, een parkeerverbod langs beide zijden van de weg ingevoerd. De beslissing kwam er na heel wat verkeersproblemen in de straat. Bewoners kloegen meermaals de parkeerdruk en -chaos aan, omdat geparkeerde wagens voor gevaarlijke toestanden zorgden voor fietsers en voetgangers. Met een petitie vroegen zij een parkeerverbod. Eens de nieuwe, grote parking aan de Blauwselstraat, vlakbij het kerkhof, een feit, was het gemeentebestuur bereid een volledig parkeerverbod in de straat in te voeren. “Alleen bleek die ingreep nu net iets te drastisch”, zegt schepen van verkeer Wim Mommaers (N-VA). “Het verbod op stilstaan schaffen we af, zodat alleen nog een echt parkeerverbod geldt in de toekomst. Bewoners moeten immers toch nog hun auto kunnen uitladen na het winkelen bijvoorbeeld en dus even stilstaan voor hun deur.”