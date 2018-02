Parafoontjes zoeken dirigent 21 februari 2018

02u50 0 Buggenhout Het Parafonenkoor van Opdorp en haar jeugdwerking Parafoontjes zijn op zoek naar een extra dirigent. Huidig muzikaal leider Sam Wauters kan immers best wat extra hulp gebruiken, onder andere door de groeiende werking van het jeugdkoor.

Het Opdorpse Parafonenkoor is een gemengd volwassen koor. Het bestaat momenteel uit 35 zangers, die elke dinsdagavond repeteren in de Orangerie in Opdorp. De jeugdwerking bestaat uit jeugdkoor De Max!fonen, kinderkoor De Parafoontjes en de Microfoontjes voor kleuters. Wie muzikaal geschoold is, een partituur kan lezen, begrijpen, interpreteren en overbrengen naar een groep, over een basis begeleiden op piano beschikt en kan omgaan met zangers van alle leeftijden kan zich kandidaat stellen voor dirigent. Wie interesse heeft, kan zijn cv en motivatie mailen naar sam@parafonenkooropdorp.be. Info: 0479/85.11.64.





(DND)