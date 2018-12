Parafoontjes trappen voorbereidingen Fame op gang Nele Dooms

11 december 2018

10u35 0 Buggenhout Het kinder- en jeugdkoor Parafoontjes van Opdorp toonde zich in de Orangerie als wel erg vroege vogels en boden er al een nieuwjaarsreceptie aan. Daarmee blikken de muzikale jongeren vooruit op het komende jaar met een grote uitdaging. De jonge zangers en zangeressen zullen de musical Fame op de planken brengen.

“Eigenlijk zouden we het beter een eindejaarsreceptie noemen”, zegt voorzitter Sam Wauters. “We wilden de drukte van januari voor zijn om onze medewerkers, vrijwilligers en sponsors eens te bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Het geeft ons meteen ook de kans om een tipje op te lichten over wat er het komende jaar te wachten staat.”

De Parafoontjes wagen zich aan een grote productie. Met de musical Fame zullen ze een anderhalf durende voorstelling brengen. De show staat gepland in mei. “Onze jongeren zijn al laaiend enthousiast en de eerste nummers worden al ingeoefend”, zegt Wauters. “Aan zo’n productie werkt veel volk mee. We gaan een druk jaar tegemoet.”

Het kinder- en jeugdkoor is voortaan ook een vzw. Daarvoor is een nieuw bestuur aangesteld. Voorzitter Sam Wauters krijgt hulp van secretaris Ine Lauwers en penningmeester Ludo De Bauw. Voor de communicatie staan Nicole Teugels en Jael De Nil in. Overige bestuursleden zijn Niels Borms, Tim Krebs, Lynn Wauters en Brenda Collier.