Parafonenkoor houdt dorpsbarbecue 08 mei 2018

02u43 0

Het Parafonenkoor van Opdorp organiseert op zondag 13 mei een dorpsbarbecue. Naast optredens is er ook kinderanimatie voorzien. Zo staan een springkasteel, volksspelen en kindergrime opgesteld. Voor live muziek zorgen het Parafonenkoor, de Jeugdwerking van Parafonenkoor, Lichtgewicht met piano en saxofoon en coverband The Cowslap Theory. De barbecuevuren branden van 13 tot 17 uur. Iedereen is welkom aan de Orangerie, in de Vekenstraat in Opdorp. Deelnemen kost 5 euro per stuk vlees, inclusief groenten, aardappel- en pastabereidingen. Info en inschrijvingen: www.parafonenkooropdorp.be. (DND)