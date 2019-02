Padden veilig in Damstraat dankzij natuurliefhebbers Nele Dooms

18 februari 2019

16u26 2 Buggenhout De natuurliefhebbers van de Paddenwerkgroep Opdorp en Natuurpunt zorgen ervoor dat de paddentrek in de omgeving van de Damstraat in Opdorp ook dit jaar veilig kan verlopen voor de vele amfibieën die er passeren.

Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de Damstraat af te spannen met meterslange schermen. Er werden ook emmers in de grond ingegraven om padden op te vangen voor ze op straat belanden. Binnenkort gaan vrijwilligers elke avond op pad om padden, kikkers en andere diertjes uit de emmers te halen en ze veilig de straat over te zetten. “Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen: eens de temperaturen na de winter wat stijgen, trekken padden massaal naar de poel in de buurt van de IJskelder in Damstraat om er zich voort te planten”, zegt Luc Verhelst, coördinator van de paddenoverzet in de Damstraat. “Bij het dwarsen van de straat riskeren ze echter dood gereden te worden door passerende auto’s. Met de schermen proberen wij hun leven te redden. Dat is toch al een aantal jaren een groot succes.”

Met de plotse zachte temperaturen ziet het er naar uit dat de paddentrek plots op gang zou kunnen komen. In Opdorp zijn ze alvast goed voorbereid. Er zijn nog altijd vrijwilligers welkom om de permanentie tijdens de weken van de paddentrek mee waar te nemen.