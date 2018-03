Paasactie tijdens marktdag 28 maart 2018

Tijdens de wekelijkse marktdag, op donderdag 29 maart, organiseert het Vlaams Belang van Buggenhout een Paasactie. Leden van de politieke partij zullen aan voorbijgangers op de markt in de Kerkstraat en aan het station paaseitjes uitdelen. Dat gebeurt met de slogan 'Vlaams Belang legt u geen windeieren'. "Het is een eerder ludieke actie", zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman. "We doen dat met een vette knipoog naar de groeiende profileringsdrang bij de andere partijen, die met de verkiezingen in zicht ook opeens in het straatbeeld verschijnen." (DND)