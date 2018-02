Ouderraad schenkt tablets 28 februari 2018

02u51 0

De vrije basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout is verschillende tablets rijker. Dat heeft het te danken aan de ouderraad SOM (Samen Onderwijs Maken). Die steunt de basisschool in de ontwikkeling van haar ICT. Alle klassen kregen daarom een tablet cadeau. "Die werden gekozen en getest door meester Franky, de ICT-coördinator van de school", zegt Annick Buggenhout van de oudervereniging. "Ze zijn bestand tegen kinderhanden en geschikt voor veelvuldig, intensief gebruik. Ze worden bewaard en opgeladen in handige tassen. We hebben flink gespaard om dit mogelijk te maken, onder andere aan de hand van de verkoop van duizenden wafeltjes en een succesvolle jaarlijkse spaghettizwier. Zo slaagden we erin deze aankoop voor de school mogelijk te maken."





(DND)