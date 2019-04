Oude spoorwegovergang gesloten door vernieuwingswerken Nele Dooms

03 april 2019

De oude spoorwegovergang in de Brielstraat in Buggenhout zal een kleine week gesloten zijn. Aanleiding zijn vernieuwingswerken die de vzw Stoomlocomotief aan de overweg zal uitvoeren. Die bevindt zich op de museumspoorlijn 52 Dendermonde-Puurs en is dringend aan een opknapbeurt toe. Het gemeentebestuur van Buggenhout komt tussen in de kosten. “We betalen het nodige asfalt”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). De vernieuwingswerken aan de overweg vinden plaats van zaterdag 6 april tot zondag 14 april. Alle werken worden overdag uitgevoerd en kunnen enige geluidshinder veroorzaken. De vzw Stoomtrein doet er alles aan om de hinder tot het strikte minimum te beperken. Tijdens de werken is de overweg altijd afgesloten voor alle verkeer. Daarom is een wegomlegging voorzien. Het doorgaand verkeer moet via de Provincialebaan, Fok en Larendries. De fietsers en voetgangers richting Buggenhout en Dendermonde kunnen via de Scheldestraat en Oeverstraat omrijden.