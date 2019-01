Oude burelen Alvat site lopen schade op door brand Vermoedelijk werd er brand gesticht in het leegstaande pand, waar soms jongeren of krakers zitten. Koen Baten

11 januari 2019

21u07 0

In de leegstaande burelen aan de Alvat site in de Brielstraat in Buggenhout is deze avond een uitslaande brand ontstaan. De brand ontstond iets na 20.00 uur en werd opgemerkt door twee lopers. Zij zagen rookontwikkeling komen uit de gebouwen en verwittigden meteen de brandweer. Het vuur was snel onder controle, maar het gebouw liep wel aanzienlijke schade op. Aangezien het gebouw leegstaat wordt brandstichting niet uitgesloten door de brandweer. Er kon alleszins niemand meer aangetroffen worden in het gebouw of in de buurt van de kantoren. De brandweer controleerde het gebouw grondig en liet de burelen verluchten. Waar de brandhaard net ontstaan is, of welke materialen in brand werden gestoken is niet duidelijk.