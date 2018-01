Organisatoren Bosmarathon verdelen 8.000 euro 02u45 0 Foto Geert De Rycke

De jaarlijkse Bosmarathon in Buggenhout heeft weer vier mooie cheques opgeleverd voor het goede doel. De organisatoren mochten zo'n zevenhonderd deelnemers verwelkomen om diverse looptrajecten door en rond Buggenhout Bos af te werken. "Daardoor kunnen we dit jaar 8.000 euro verdelen onder vier Buggenhoutse vzw's", zegt Erik Follaets van de Bosmarathon. "Avalon, Blijdorp, vzw Eindelijk en vzw Samen krijgen elk 2.000 euro." Ondertussen is ook beslist om een tiende editie van de Bosmarathon te organiseren, op 30 september 2018.





