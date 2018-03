Orde van de Jeinen zorgt voor geslaagd carnaval 05 maart 2018

Groepen uit onder andere Buggenhout, Baasrode, Dendermonde, Opwijk, Hamme, Wieze en Aalst. Daarmee bouwde de Orde van de Jeinen gisteren in Opstal een mooie carnavalsstoet uit.





Er kwamen allerlei thema's aan bod, van bierfeesten over dansmariekes en douane, tot de ruimte en voil jeanetten. Het was de derde keer dat een nieuwe generatie Jeinen het heft in handen nam om de cavalcade te organiseren, en met succes. Voor het eerst mocht overigens geen prins maar wel een Prinses Carnaval de stoet openen. Die eer viel Enya De Wolf te beurt. "Zij is al twee jaar helpend lid bij de Orde en ondertussen zowat de draaischijf van ons comité geworden", zegt Gio Van Damme. "Ze verdient het dus zeker om de scepter als prinses over carnaval te zwaaien."





De Orde van de Jeinen heeft alleszins een nieuw elan gevonden om ook de komende jaren telkens voor een carnavalsfeest in Opstal te zorgen. "Al zijn helpende handen zeker en vast welkom én nodig", zegt Gio. Wie vandaag nog verder carnaval wil vieren, kan maandagnamiddag aansluiten bij de Voil Jeanetten en Sjieke Boeremadammen. Die vertrekken om 14 uur aan café De Ster, in de Stenenstraat, voor een tocht door het centrum van Opstal. (DND)