Opstal herdenkt 100 jaar einde WOI en vergeten Slag om Hoge Linde Werk met kunstig bewerkte koperen granaathulzen krijgt plaats op site Patattenmolen Nele Dooms

08 november 2018

10u39 5 Buggenhout De honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog gaat ook in Opstal niet onopgemerkt voorbij. De Oud-Strijdersbond van Buggenhout zorgt voor een driedaags programma met vredeswensen van schoolkinderen, wandeling en een speciaal gebrouwen bier. Het zet vooral de vergeten Slag om Opstal en Hoge Linde in de kijker. Een nieuw kunstwerk aan de Patattenmolen moet een blijvende herinnering worden.

De Oud-Strijdersbond van Buggenhout zette in 2014 ook al Honderd Jaar Groote Oorlog in de kijker. Het zorgt er nu voor dat ook het einde van die herdenkingsperiode de nodige luister kent. “Ook Buggenhout ging immers gebukt onder die vreselijke oorlog en ontliep zijn portie miserie niet”, zegt Dirk Stallaert van de oudstrijdersvereniging. “Daarom vinden we het belangrijk zelf ook ons steentje bij te dragen aan herdenkingen. De Slag om Opstal, die velen dreigen te vergeten, vond plaats toen de Duitsers oprukten en vooral aan de Hoge Linde werd gevochten. Er sneuvelden negentien Belgische soldaten, waarvan één Buggenhoutenaar. Ze werden aanvankelijk langs veldwegen begraven. Later kregen ze toch een ereperk op het kerkhof.”

Kunstwerk

Om die slag blijvend te herinneren, liet de Oud-Strijdersbond, in samenwerking met de Kunstraad, een kunstwerk maken. Dat krijgt zijn plaats tegen de gevel van de Molenaarswoning op de site Patattenmolen. “Het werk bestaat uit koperen granaathulzen uit de Eerste Wereldoorlog die kunstig bewerkt zijn. Ook een authentieke Belgische helm, een hoorn en een miniatuur kanon ontworpen door Jozef Albrecht maken er deel van uit”, schetst Stallaert. “Kunstenaar Rob Buelens maakte het werk. Hij werd uitgekozen na een ontwerpwedstrijd. De voorwerpen zijn geschonken door verzamelaar Ghislain Temmerman en mezelf. Onder het werk zal een koker met vredeswensen van schoolkinderen begraven worden.”

De leerlingen van de Opstalse scholen brengen hun wensen vrijdag 9 november om 14.30 uur. De officiële inhuldiging van het kunstwerk vindt plaats op zaterdag 10 november om 14 uur, in het bijzijn van heel wat vaandeldragers uit omliggende gemeenten. “We brengen op dat ogenblik ook het verhaal van die vroegere veldslag om Opstal”, klinkt het.

Diezelfde zaterdag start om 9 uur aan de Patattenmolen een wandeling rond de ‘Groote Oorlog te Buggenhout’. De tocht is acht kilometer lang, langs diverse infoborden die meer vertellen over wat er op die plaats gebeurde tijdens WOI. “Heemkring Ter Palen bezorgde daarvoor de nodige informatie”, zegt Stallaert. “Tegen het voorjaar zullen ook een bewegwijzering en een brochure voorzien worden.”

Speciaal bier

De Oud-Strijdersbond liet voor de gelegenheid ook een speciaal bier brouwen. “Daarvoor zorgde brouwer Marc De Bondt”, klinkt het. “Een heel weekend lang is dit bier te proeven. Daarna zal het te koop zijn in de Buggenhoutse horecazaken. We bieden ook een pakket aan met het bier en het verslag van een Belgische majoor die als ooggetuige de Veldslag van Opstal en Hoge linde bloedstollend beschrijft.”

Op zondag 11 november zijn een misviering en de traditionele plechtigheden voorzien. Op het kerkhof wordt het nieuwe monument voor de oud-strijders onthuld. Zowel zaterdag als zondag stelt William Lemmens zijn indrukwekkende militaire collectie met uitzonderlijke voorwerpen tentoon in de Molenaarswoning.