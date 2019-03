Oppositie maakt brandhout van voorstel om van Reigersweg fietsstraat te maken: “Straat is te smal voor én fietsers én wagens” Nele Dooms

26 maart 2019

18u27 0 Buggenhout Als het van de nieuwe bestuursploeg van CD&V in Buggenhout afhangt, dan wordt de Reigersweg een fietsstraat. Daarbij blijft autoverkeer in de smalle weg mogelijk, maar moeten bestuurders wel altijd voorrang geven aan de fietsers. “Waanzin”, klinkt het bij oppositiepartij N-VA. “Deze weg is veel te smal om én fietsers én wagens toe te laten. De straat moet autovrij.”

Een nieuw mobiliteitsplan werd vorige legislatuur goedgekeurd, met bijzondere aandacht voor verkeersverkeersveiligheid voor fietsers. Eén van de actiepunten was de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook de Reigersweg ligt op dat traject en zou daarbij afgesloten worden voor autoverkeer, zodat fietsers in alle veiligheid de route kunnen volgen.

De nieuwe CD&V-meerderheid voert dat idee echter af. In het meerjarenplan 2019 is in de plaats voorzien dat de Reigersweg, waar dagelijks onder andere heel veel fietsende scholieren passeren, een fietsstraat zal worden. Er wordt 130.000 euro uitgetrokken voor de realisatie ervan. In een fietsstraat blijft autoverkeer toegelaten, maar moeten bestuurders fietsers altijd voor laten en geldt er een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur.

“Absurd voorstel”

Voor N-VA is het duidelijk dat dit voorstel ‘absurd’ is. “In het mobiliteitsplan was opgenomen om de Reigersweg autovrij te maken en dat is de beste keuze”, zegt gemeenteraadslid Wim Mommaers (N-VA), vorige legislatuur zelf nog schepen van Mobiliteit. “De Reigersweg is zo smal dat auto’s en fietsers elkaar amper kunnen kruisen. Nu wordt de weg al te vaak gebruikt door bestuurders als sluiproute en dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden. Van de Reigersweg een fietsstraat maken, biedt geen enkele oplossing voor de gevaarlijke conflicten tussen fietsers en auto’s daar.”

Partijgenoot Jean-Pierre Willems stelde zich een ochtend zelf op aan de Reigersweg om tellingen uit te voeren. “Op een uurtje tijd, van 7.30 tot 8.30 uur, passeerden er elke minuut zes auto’s. Dat zijn dus 360 auto’s in een uur. Er waren ook een dertigtal fietsers, een aantal dat nog zal oplopen in lente en zomer. Als die, zoals het in een fietsstraat hoort, in het midden van de baan blijven rijden, dan zitten er na één minuut zes wagens achter hen. Na 10 minuten zijn dat er al 60. Welke fietser houdt dat vol? Dat is om problemen vragen, ook bij bestuurders die twee kilometer lang traag achter de fietser moeten blijven rijden. En dan hebben we het nog niet over de kruising met de Beukenstraat, waar er nu al zoveel opstoppingen zijn. Daartussen laveren dan de fietsers. Maak de Reigersweg autovrij en ook de verkeersproblemen aan de Beukenstraat zullen afnemen.”

Leidraad Fietsersbond

Volgens schepen van verkeer Geert Hermans (CD&V) is de invoering van een fietsstraat wel een goede zaak. “Zo kunnen we met relatief kleine ingrepen de fietsveiligheid toch verhogen”, zegt hij. “We voorzien geld om het wegdek een kleur te geven, zodat opvalt dat hier een ander verkeersregime geldt. Er komen ook de nodige markeringen en symbolen op het wegdek en verkeersborden. We willen een klimaat creëren waar fietsers en auto’s veilig samen op de weg kunnen. We baseren ons trouwens op een leidraad van de Fietsersbond.”

De Verkeerscommissie buigt zich woensdagavond over het dossier.