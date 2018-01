Opnieuw Langste Tafel 02u39 0

De organisatoren van 'De Langste Tafel' in Buggenhout plannen van het initiatief ook een editie in 2018. Liefhebbers schuiven tijdens dit evenement in openlucht de benen onder één grote tafel en smullen van allerlei lekkers.





Dat moet geld opbrengen voor het goede doel. De centen gaan naar de Buggenhoutse kansarme gezinnen. De twee voorbije edities waren een groot succes. "Verschillende verenigingen kunnen hieraan deelnemen en van de gelegenheid gebruik maken om hun werking voor te stellen", zegt Ward Vranken, één van de stuwende krachten achter De Langste Tafel. "De derde editie zal plaatsvinden op zaterdag 15 september. Voor geïnteresseerde vereniging vindt binnenkort een startvergadering plaats."





Die bijeenkomst is voorzien op woensdag 21 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Buggenhout. Verenigingen die interesse hebben om zichzelf te presenteren op de infostandenmarkt of om dranken en maaltijden te serveren, kunnen alvast een seintje geven via wardvranken.wv@gmail.com. Ook inwoners die interesse hebben om zich persoonlijk te engageren als vrijwilliger, kunnen dat doen. (DND)