Opnieuw botst auto tegen geparkeerde vrachtwagen in Kalkenstraat Koen Baten

03 februari 2019

20u20 0

Nog geen maand na het vorige ongeval is in de Kalkenstraat in Buggenhout opnieuw een wagen ingereden op een geparkeerde oplegger. In de nacht van 11 op 12 januari reed een personenwagen ook al tegen de oplegger. De bestuurder pleegde toen vluchtmisdrijf en vees zijn nummerplaat van het voertuig. De vrachtwagen staat reglementair geparkeerd ter hoogte van de Bovendonkstraat, maar wordt toch blijkbaar niet altijd opgemerkt. Een witte Volkswagen bestelwagen reed in de richting van de Kasteelstraat en merkte vermoedelijk de vrachtwagen te laat op. Ze reden aan hoge snelheid in op het gevaarte en kwamen schuin op de weg te staan. De schade aan het voertuig is groot. Mogelijks is hij rijp voor de schroothoop. De inzittenden raakten niet gewond bij het ongeval. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen te doen. De straat werd tijdens de takelwerken even afgesloten voor het verkeer. De brokstukken werden opgeruimd door de takelfirma.