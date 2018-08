Opknapbeurt voor parking muziekacademie Nele Dooms

29 augustus 2018

17u30 1 Buggenhout De parking van de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans in de Kasteelstraat ligt er weer begaanbaar bij.

"In de voorbije jaren werd de parking gekenmerkt door putten en — bij regenweer — plassen", zegt schepen Jan Jacobs (N-VA). "Mits wat oplapwerk werd er altijd wel een oplossing van tijdelijke aard gevonden, maar de putten keerden steeds terug. Vooral dan doordat de achterliggende firma ETS een deel van de parking gebruikt als oprit naar het bedrijfsterrein. Dat is mogelijk door een recht van doorgang naar het achterliggende perceel. Het is nu deze firma die het terrein op eigen kosten heraangelegd heeft. We hebben daar een goed akkoord over kunnen bereiken." Enkel de laatste details moeten nu nog afgewerkt worden, maar dat zal bij de start van het nieuwe schooljaar in orde zijn.

De Buggenhoutse muziekacademie wacht het komende schooljaar bovendien nog een reeks renovatiewerken. Nieuw buitenschrijnwerk aan de zij- en voorgevel en nieuwe dakisolatie moeten het gebouw energiezuiniger maken. AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, geeft de gemeente hiervoor zo'n 172.000 euro aan subsidies.