Opknapbeurt voor fietsbaantje achter De Pit Nele Dooms

11 maart 2019

Het fietsbaantje achter gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout heeft een opknapbeurt gekregen. Het fietspad loopt in de richting van de Hanenstraat, maar was tot voor kort bezaaid met putten. “Dat kwam het comfort van de zwakke weggebruikers niet ten goede”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Daarom besloten we dit fietsbaantje een heraanleg te geven. Het is immers een belangrijke verbindingsweg en wordt vaak gebruikt door fietsers en voetgangers. Ook de vele wandelaars van de Vastenvoettocht op 16 maart zullen er gebruik van maken.” Het baantje kreeg een nieuw laagje asfalt, zodat putten tot het verleden behoren.