Opendeurdag bij Betta 27 april 2018

Betta, de grootste vijver-, aquarium- en terrariumvereniging van Vlaanderen, uit Buggenhout organiseert morgen een opendeurdag. Iedereen kan dan kennismaken met de werking van de club. Wie langs komt, vindt er een massa vissen en planten voor in de vijver of aquarium. Voor alle bezoekers zijn er ook pannenkoeken met koffie. Geïnteresseerden kunnen terecht in het clublokaal van Betta, aan de Handelsstraat 75 in Malderen. De opendeur duurt van 14 tot 17 uur. Ook op dinsdag 1 mei is Betta uitzonderlijk open vanaf 9 uur. Aanleiding is de Planten- en Rommelmarkt in Malderen. Info: www.betta.be. (DND)