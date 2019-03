Opendeur in bib Nele Dooms

In het kader van de Jeugdboekenmaand vindt op zondag 31 maart een opendeurdag plaats in de bibliotheek van Opdorp. Dat gebeurt onder het motto “Klein, maar fijn en zeker altijd een bezoekje waard”. Naar aanleiding van het openlucht evenement No Man’s Land op de Dries in Opdorp en het bijhorend feest zondag, draagt ook de bib haar steentje bij. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur. De jongsten kunnen terecht aan een schminkstand, en voor oudere bezoekers staat een “BIB-date” op het programma. Dat maakt een vrijblijvende babbel met andere bibbezoekers over boeken, literatuur en anderen onderwerpen mogelijk. De bibliotheek van Opdorp bevindt zich in het oud-gemeentehuis aan de Dries. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.