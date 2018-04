Opendeur bij Spectrum 20 april 2018

De Buso-school Spectrum van Buggenhout organiseert op zondag 22 april een opendeur. Iedereen is welkom om de school te verkennen. Jongeren kunnen tijdens het bezoek hun talenten ontdekken tijdens allerlei doe-opdrachten.





Wie wil, kan proeven van huisbereide fingerfood, zich laten verwennen, aan sport doen en knutselen met materiaal om een tweede leven te geven. De opendeur start om 10.30 uur en duurt tot 18 uur. Het Spectrum festival vindt plaats in de school zelf, aan de Platteput 4 in Buggenhout. Info: 052/40.94.41.





(DND)