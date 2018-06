Open Vld doet oproep naar kandidaten 13 juni 2018

02u28 0

Open Vld, dat nu samen met NCD en N-VA bestuurt, doet een oproep naar kandidaten. De partij verspreidde een flyer in de brievenbussen. "Met Gewoon Doen brengen we een krachtige boodschap aan alle Vlamingen en Buggenhoutenaren die liever dingen doen dan erover te praten", zegt voorzitter Sam Caulier van de Buggenhoutse afdeling. "Gewoon Doen is een uitnodiging aan iedereen, ook mensen die vandaag nog niet aan politiek doen, om toch mee te doen. Wie interesse heeft, ook als onafhankelijke kandidaat, mag gerust contact met ons opnemen." (DND)