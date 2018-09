Op zoek naar paddenstoelen Nele Dooms

06 september 2018

17u16 0 Buggenhout Natuurpunt 's Heerenbosch organiseert op zaterdag 8 september een paddenstoelenexcursie.

Liefhebbers kunnen op pad in Buggenhout Bos. Ze maken een tocht in het gezelschap van paddenstoelenkenner Hans Vermeulen, die alle nodige informatie geeft. De nadruk van de wandeling ligt op ervaring opdoen rond het herkennen van verschillende paddenstoelen. De tocht vertrekt om 9 uur. De deelnemers verzamelen op de parking van het Agentschap Natuur en Bos, in de Kasteelstraat tegenover de Boskapel. Deelnemen is gratis. Info: lucverhelst@scarlet.be.