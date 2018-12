Oorlog en paarden basis voor unieke collectie Ghislain Temmerman gunt blik op privé-verzameling met onder andere muziekinstrumenten van Bevrijdingsfeesten Nele Dooms

14 december 2018

13u31 1 Buggenhout Voor het eerst gunt Ghislain Temmerman, verwoed verzamelaar en gepassioneerd door 14-18, een blik op zijn unieke privé-verzameling. Daarmee sluit hij de herdenkingsperiode rond honderd jaar WOI af. Paarden en oorlog vormen de basis van de collectie. “Pronkstuk zijn een reeks muziekinstrumenten gebruikt tijdens de Bevrijdingsfeesten”, zegt hij.

Ghislain Temmerman is al zijn hele leven bezig met recyclage, tweedehands en verzamelen. Jarenlang was hij uitbater van het containerpark van Buggenhout en zette daar, als één van de pioniers, een tweedehandswinkeltje op voor bezoekers. Zelf kreeg hij de verzamelwoede te pakken tijdens zijn studentenjaren. “Ik zat in de jaren zestig op internaat vlakbij het Vossenplein in Brussel, waar rommelmarkten plaatsvinden”, vertelt hij. “Zo kreeg ik de microbe te pakken. Het is op dat Vossenplein dat ik voor 1 frank een affiche op de kop tikte van een Paardenprijskamp uit 1914. Toeval wil dat die wedstrijd gewonnen werd door het trekpaard Eugène de Wiesbeck, eigendom van mijn grootvader. Het verhaal rond dat paard heeft niet alleen mij, maar talloze mensen geboeid.”

Grootvader Césare Temmerman had met zijn trekpaard Eugène de Wiesbeck immers goud in handen, ook bij de start van de Eerste Wereldoorlog. “Net daarom bestond de vrees dat de Duitsers de hengst zouden komen stelen”, vertelt Ghislain. “Mijn grootvader slaagde erin het dier net op tijd te verkopen, zodat het er niet meer was toen de Duitsers arriveerden. Die waren zo kwaad dat ze de ruwbouw van zijn boerderij vol gaten schoten.”

“Het is dat verhaal dat me gepassioneerd heeft gemaakt in trekpaarden en de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Temmerman. Dat is zeker te merken aan de stukken in het museum dat de man op zolder van zijn woning uitbouwde. Pronkstuk van de verzameling is een reeks muziekinstrumenten, bewaard in een kastje met glazen deur. “Veertig jaar geleden op de kop getikt”, zegt Temmerman. “Er waren in die tijd nog zeven cafés in de Kalkenstraat, maar één voor één sloten ze de deuren. Van twee van hen kocht ik de inboedel op en daar hoorden die instrumenten bij. Ze bleken gebruikt door feestvierders bij de Bevrijdingsfeesten op het einde van de oorlog. Muzikanten trokken er mee rond, nu staan ze bij mij.”

Het gaat om een erg waardevolle accordeon, gemaakt met onderdelen van andere instrumenten zoals pianotoetsen en een klarinet. Ook twee banjo’s, een dwarsfluit, mondharmonica en twee blokfluiten maken er deel van uit, net als een reeks muziekboeken. “Ik ben er erg zuinig op, maar met de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog besloot ik alles eens onder handen te nemen en op te poetsen”, zegt Temmerman.

De collectie wordt aangevuld met tal van affiches, beeltenissen en kunstwerken van trekpaarden en voorwerpen gelinkt aan vroegere brouwerijen in Buggenhout. “Eigenlijk is heel mijn huis één groot museum”, geeft Temmerman toe. “Een luster die hier hangt komt van de opkoop van de inboedel van het oud gemeentehuis, de schouw rond de open haard is afkomstig van de abdij van Heverlee. Ik deed al aan upcycling nog voor het woord bestond.”