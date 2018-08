Onkruidbrander zorgt voor kleine brand in rusthuis Koen Baten

29 augustus 2018

Aan het rusthuis op de Groenlaan in Buggenhout is vanochtend rond 08.00 uur een kleine brand ontstaan aan de kelder. De brand werd veroorzaakt door een onkruidbrander. "Door de brander had een laag roofing vuurgevat die voor wat rookontwikkeling zorgde", zegt officier Chris Van Weyenberg. "Het vuur was echter snel onder controle en er was geen gevaar voor de bewoners." Enkel het keukenpersoneel werd even geëvacueerd uit voorzorg omdat zij op de benedenverdieping zaten. De brandweer liet het gebouw grondig verluchten. De Groenlaan was een tijdje afgesloten voor het verkeer.