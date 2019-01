Okra start petitie tegen verdwijnen laatste postbus Nele Dooms

14 januari 2019

09u19 0 Buggenhout Seniorenvereniging Okra Opdorp start een petitie om het verdwijnen van de laatste postbus in Opdorp tegen te gaan. BPost liet aan de brievenbus aan de Dries optekenen dat die binnenkort weggenomen wordt. Een postbus aan de Briel is hetzelfde lot beschoren. Het Buggenhoutse schepencollege steunt het protest van de inwoners.

Opdorp mag dan al het geografisch middelpunt van Vlaanderen zijn, een brievenbus is er volgens BPost niet langer nodig. De beslissing om de rode postbus aan de gevel ter hoogte van huisnummer 9 aan de Dries er weg te halen, is ingegeven door de steeds snellere evoluties in de digitale wereld en het dalend gebruik van de postbus. Toch betreuren inwoners van Opdorp de beslissing, want als zij wel nog een brief willen posten, moeten ze zich in de toekomst verder verplaatsen. Het is Okra Opdorp die aan de alarmbel trekt.

“Okra is nu eenmaal een belangenvereniging en dus behartigen we ook de noden van alle inwoners van Opdorp”, zeggen Emiel Daelemans en Johan Willaert van de Opdorpse seniorenvereniging. “Het is de enige brievenbus die het dorp nog heeft. We kunnen er echt niet bij dat deze ook zou verdwijnen. We roepen dan ook op dat iedereen protesteert tegen de beslissing. Een petitie moet de eis om de brievenbus toch te behouden kracht bijzetten.”

Steun van schepencollege

Steun krijgen de actievoerders van het Buggenhoutse schepencollege. Schepen Geert Mannaert (CD&V) zal een brief schrijven naar BPost met de vraag de brievenbus te behouden. Eenzelfde vraag klinkt voor de postbus in de Briel. Ook daar is vermeld dat ze zal weggenomen worden. “De digitale evolutie is niet tegen te houden, dat begrijpen we”, zegt Mannaert. “Maar alleen digitaal werken, kan echt niet. Er zijn echt nog veel mensen die via de post werken. Daarom zal de gemeente mee haar rol spelen tegen het afschaffen van de brievenbus.”

“We snappen de logica van de beslissing ook niet”, gaat Mannaert voort. “De brievenbus in Opdorp bijvoorbeeld zit altijd goed vol. Eén en ander zou te maken hebben met de rondes die personeelsleden van de BPost volgen om de bussen leeg te maken. Maar daar kunnen we niet mee akkoord gaan. We gaan BPost vragen om de postbus te laten bestaan en desnoods de frequentie van leegmaken wat te laten dalen. Dat hoeft niet dagelijks gebeuren, maar inwoners moeten er wel terecht kunnen blijven voor hun brieven.”

Okra is momenteel volop bezig met verspreiden van petitieformulieren en krijgt steun in heel het dorp. Het Buggenhoutse schepencollege bespreekt het dossier tijdens haar vergadering dinsdag. “Elke dorpskern heeft recht op minstens één postbus”, is de stelling.