Okra beloont zorgmedewerkers rusthuis 24 april 2018

02u48 0 Buggenhout Leden van seniorenvereniging Okra Opdorp zetten in het rusthuis Herfstdroom in Buggenhout de zorgmedewerkers in de bloemetjes.

Daarvoor hadden ze zelfgehaakte hartjes mee. Elke zorgmedewerker kreeg zo'n exemplaar opgespeld. "Daar doen we ook een dankwoordje bij", zegt Emiel Daelemans van Okra Opdorp. "Elke dag geven duizenden zorgmedewerkers in de woonzorgcentra het beste van zichzelf. Vaak is het moeilijk werken door de hoge werkdruk en de negatieve beeldvorming van de jongste tijd. Wij dragen deze mensen en warm hart toe en dat willen we ook tonen." Okra grijpt de actie ook aan om haar eis bij de overheid, om voldoende middelen vrij te maken voor de noodzakelijke kwaliteit voor de bewoners, kracht bij te zetten. (DND)