OCMW zoekt vrijwilligers 07 maart 2018

Het OCMW zoekt vrijwilligers. Wie graag mensen helpt, houdt van sociaal contact en zich graag nuttig voelt, is welkom. Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in woonzorgcentrum Herfstdroom. Landelijke Thuiszorg zoekt vrijwilligers. die bereid zijn om personen te vervoeren van en naar de dagopvang en te ondersteunen bij activering en opvang. Contact opnemen via animatie@ocmwbuggenhout.be of www.landelijksethuiszorg.be.





(DND)