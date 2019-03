Obstakels weg voor fietsers in Hoogweg Nele Dooms

14 maart 2019



Het gemeentebestuur van Buggenhout laat in de Hoogweg en in de Lijneveldstraat in Opdorp het laagspanningsnet voor de openbare verlichting ondergronds brengen. De maatregel is nodig omdat er bij toekomstige wegen- en rioleringswerken in de omgeving langs beide kanten van deze straten fietspaden komen. “Natuurlijk is het de bedoeling dat fietsers daar kunnen rijden zonder obstakels op hun weg tegen te komen. De betonnen verlichtingspalen die er momenteel staan, moeten dan ook verdwijnen”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans. “Er komen andere palen op andere plaatsen en meteen moeten ook de nutsleidingen dan ondergronds.” De ingreep zal de gemeente zo’n 96.000 euro kosten. Elke verlichtingspaal krijgt in de toekomst bovendien energiezuinigere ledverlichting.