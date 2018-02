Nut en Vermaak laat zich inspireren door films voor turngala 23 februari 2018

02u47 0 Buggenhout De turnkring Nut en Vermaak van Buggenhout stoomt zich klaar voor haar turngala. Dat staat deze keer volledig in het teken van 'Gym@themovies'. Meer dan vierhonderd gymnasten tonen hun kunnen.

Turnkring Nut en Vermaak is een vaste waarde in Buggenhout. In een eigen turnzaal in sporthal De Pit oefenen kinderen en volwassenen wekelijks hun turnkunsten. "Met regelmaat van de klok kiezen we er ook voor om te tonen wat we waard zijn aan de buitenwereld", zegt Coninx. "Dat doen we telkens met een groot turnspektakel. De show is het uithangbord van onze club en promoot tegelijk ook de turnsport in onze gemeente."





Voor het nieuwe gymgala laat Nut en Vermaak zich inspireren door de filmwereld. Tijdens 'Gym@themovies' komen onder andere Johnny Depp, John Travolta en Shakira tot leven, maar ook Maya de bij, Mulan en de Smurfen. "Alle leden, en dat zijn er een vierhonderdtal, tonen zich aan het grote publiek", klinkt het. "Al onze acts worden begeleid door filmmuziek. Dat zal voor een wervelend spektakel zorgen. Je hoeft als toeschouwer geen kennis te hebben van turnen om je te laten meedrijven in de filmwereld door de ogen van een turner."





Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 24 februari om 19 uur en zondag 25 februari om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in sporthal De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info: info@nutenvermaak.com of http://nutenvermaak.com. (DND)