Nieuwstraat krijgt deels tweerichtingsverkeer Nele Dooms

30 november 2018

16u58 0 Buggenhout In een deel van de Nieuwsstraat in Buggenhout wordt het eenrichtingsverkeer afgeschaft. Dat heeft de gemeenteraad van Buggenhout beslist.

Momenteel kunnen bestuurders de Nieuwstraat, tussen kerk en Administratief en Cultureel Centrum, alleen in vanuit de Kerkstraat in de richting van de Pastorijstraat. De aanleg van een grote parking achter de kerk brengt daar verandering in . “Die parking maakt dat langs de Nieuwstraat enkele parkeerplaatsen ingericht zijn voor het opladen van elektrische voertuigen”, zegt schepen van Verkeer Wim Mommaers (N-VA). “Er is ook een parkeerplaats voor mindervaliden. Deze zijn eigenlijk het best vanuit de Pastorijstraat te bereiken. De rijbaan van de Nieuwstraat is aan dit stuk overigens ook voldoende breed om hier tweerichtingsverkeer toe te laten.” Het tweerichtingsverkeer zal van toepassing zijn tussen de Pastorijstraat en de fietsenstalling.