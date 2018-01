Nieuwjaarsfeest in De Pit 02u50 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout organiseert ook dit jaar zijn traditionele gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Die zal deze week plaatsvinden, op donderdag 18 januari. Iedereen is welkom om het voorbije jaar te overlopen en te klinken op 2018. Er zijn een toespraak van de burgemeester, demonstraties, muziek en een receptie. Bovendien viert de gemeente ook alle jubilarissen, huwelijksparen, winnaars en de verenigingen of hun leden die in 2017 hebben gefeest. De nieuwjaarsreceptie begint om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in gemeenschapcentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. (DND)