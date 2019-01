Nieuwjaar op Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

04 januari 2019

15u36 1

Voor het eerst zal de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Buggenhout plaatsvinden in openlucht. De voorbije jaren was gemeenschapscentrum De Pit aan de Platteput de vaste locatie voor de Buggenhoutenaren om elkaar de beste wensen over te maken. Dit jaar zal dat in primeur gebeuren op het recent aangelegde Kamiel Van Belleplein achter de kerk van Buggenhout-centrum. Iedereen is op zondag 6 januari van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie. Het gemeentebestuur wil samen met de inwoners klinken op het nieuwe jaar. De receptie start om 11 uur met een speech van de nieuwe burgemeester Pierre Claeys. Doorlopend is er een optreden van de Frans Lauwers Street Band. Iedereen kan genieten van heel wat Buggenhoutse dranken en hapjes.