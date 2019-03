Nieuwe woonsite Molenberg biedt thuis aan andersvaliden Nele Dooms

25 maart 2019

15u05 3 Buggenhout Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn heeft aan het Klaverveld in Buggenhout een nieuw sociaal wooncomplex geopend. De site Molenberg biedt in de toekomst plaats aan veertien appartementen, op maat gemaakt van andersvaliden. De eerste bewoners kregen zopas officieel hun sleutel overhandigd.

De nieuwe appartementen bevinden zich vlakbij het therapeutisch dagcentrum van vzw Eindelijk, dat zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het was de vzw die aanvankelijk het hele bouwterrein aankocht. Voor de ontwikkeling ervan vroeg het bouwmaatschappij Volkswelzijn om hulp.

“We kochten een deel van de grond in 2011 over voor 485.216 euro”, zegt directeur Carine Verhelst. “We gingen graag op het voorstel in om flats op maat van andersvaliden te maken. Dit project is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de sectoren welzijn en wonen. Volkswelzijn zorgt voor een aangepaste, betaalbare woning. Dankzij ondersteuning van organisaties zoals Eindelijk kunnen bewoners er zelfstandig wonen met de nodige begeleiding.”

De appartementen beschikken allemaal over een aangepaste badkamer met inloopdouche, ruime slaapkamers, aangepaste keuken en ruime berging. Ze zijn allemaal toegankelijk met rolstoel. Er is ook een garage voorzien met een apart oplaadpunt per flat voor elektrische fietsen en elektrische rolstoelen. Zonneboilers zijn voorzien en alle flats zijn energiezuinig.

De bouw van het complex kostte Volkswelzijn zo’n 1,8 miljoen euro. De naam Molenberg werd niet toevallig gekozen. “Dat is te danken aan de vele molens die Buggenhout ooit rijk was”, legt Verhelst uit. “De Weiveldmolen stond in de jaren 1600 in de buurt van deze huidige verkaveling. De mensen spraken toen van de Meulenberg en dus was de naam een voor de hand liggende keuze.”