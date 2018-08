Nieuwe website voor gemeente Nele Dooms

30 augustus 2018

13u47 1 Buggenhout Buggenhout beschikt eindelijk over een nieuwe gemeentelijke website. Jarenlang is er sprake geweest over de noodzaak van een meer eigentijdse en gebruiksvriendelijke webstek voor de bosgemeente. Nu is het eindelijke zover. Tijdens de gemeenteraad vanavond, donderdag 30 augustus, wordt de website officieel gelanceerd.

Een nieuwe website werd bij het begin van deze legislatuur aangeduid als prioriteit. Net voor het einde van deze bestuursperiode is het project een feit. "Er is twee jaar hard gewerkt door onze diensten om een nieuwe website klaar te stomen", zegt schepen van communicatie Wim Mommaers (N-VA). "Hiermee zetten we een grote stap naar een betere dienstverlening voor onze inwoners."

De nieuwe website bevat een uitgebreid aanbod aan gemeentelijke informatie, zoals de openingsuren van de diensten, een activiteitenkalender en de afvalkalender. "Door dit allemaal op een overzichtelijke manier aan te bieden, zal de gebruiker snel de juiste informatie vinden", zegt Mommaers.

Bezoekers van de nieuwe website, voorzien van een frisse lay-out en huisstijl, kunnen ook tal van documenten digitaal aanvragen, zodat ze niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. "Wie wil, kan ook via digitale weg problemen melden", zegt Mommaers. "Dit past volledig binnen de nieuwe, moderne dienstverlening die onze gemeente wil bieden."