Nieuwe waterleidingen voor Drietorenstraat en Akkerstraat Nele Dooms

04 februari 2019

18u10 0

De Drietorenstraat en Akkerstraat in Opdorp krijgen nieuwe drinkwaterleidingen. De ingreep past in een veel groter project in Opdorp, waarbij in tal van straten nieuwe leidingen door watermaatschappij Farys aangelegd worden. Aanleiding zijn de vele lekken en breuken in de waterleiding in deze gemeente de voorbije maanden en jaren. De gebreken zijn te wijten aan slijtage van de leidingen, zodat ze vernieuwd moeten worden. In de Vekenstraat, Driehuizen, Spiedamstraat, Vierbunderstraat, Veldstraat en Brusselmansstraat zijn de drinkwaterleidingen de voorbije maanden al allemaal vervangen. Nu is de Drietorenstraat aan de beurt. “Deze straat krijgt nieuwe waterleiding over een afstand van 300 meter”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Dat zal ongeveer 65.000 euro kosten. In de Akkerstraat gaat het over een traject van 570 meter. Dat zal zo’n 85.000 euro kosten.” De gemeenteraad gaf haar fiat voor de vernieuwingswerken.