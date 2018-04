Nieuwe waterleiding voor Spiedamstraat 14 april 2018

Na de Vekenstraat en Driehuizen, de Vierbunderstraat, de Damstraat en de Veldstraat is een volgende straat in Opdorp aan de beurt voor het vernieuwen van de drinkwaterleiding. De gemeenteraad keurde vernieuwingswerken in de Spiedamstraat goed. Het is een volgende fase in een groter project waarbij liefst acht kilometer nieuwe waterleiding aangelegd wordt in Opdorp. Het gemeentebestuur sloot hierover een akkoord met watermaatschappij Farys. Aanleiding zijn de vele waterlekken die zich de voorbije maanden voordeden in heel wat leidingen in diverse straten van de gemeente. De leidingen zijn erg oud en tot de naad versleten, zodat ze voortdurend barsten. De aanpassingen in de Spiedamstraat lopen over een traject van één kilometer. Later komen ook nog de Brusselmansstraat, de Beekstraat, de Lijneveldstraat en de Hoogweg aan de beurt.





(DND)