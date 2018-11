Nieuwe waterleiding voor Lijneveldstraat en Hoogweg Nele Dooms

13 november 2018



Buggenhout is toe aan een volgende fase van de vernieuwingen van verschillende waterleidingen. De gemeenteraad gaf haar fiat voor de vernieuwing van de waterleiding in de Lijneveldstraat in Opdorp. Eerder gebeurde dat al voor de Vekenstraat en Driehuizen, de Vierbunderstraat, de Damstraat, de Veldstraat, de Spiedamstraat en de Beekstraat. Dit kadert allemaal in een groot project waarbij in Opdorp de drinkwaterleiding volledig vernieuwd wordt over een traject van liefst acht kilometer. Het gemeentebestuur sloot hierover een akkoord met watermaatschappij Farys. Aanleiding zijn de vele waterlekken die zich de voorbije maanden voordeden in heel wat leidingen in diverse straten van de gemeente. De leidingen zijn erg oud en tot de naad versleten, zodat ze voortdurend barsten. De vernieuwing in de Lijneveldstraat zal zo’n 49.000 euro kosten. Ook de Hoogweg, Grote Kouterbaan en Zeveneikenstraat krijgen nieuwe waterleiding. Die aanpassingen zullen gepaard gaan met grote riolerings- en wegenwerken die in deze straten gepland staan. De vernieuwing van het waternet hier kost 122.000 euro.