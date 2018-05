Nieuwe veilige fietsverbinding 07 mei 2018

02u35 0

Opstal krijgt een nieuwe, veilige fietsverbinding. Hiervoor zal een missing link in een netwerk van trage wegen, tussen Dreef en Begijnenweg, gerealiseerd worden. "Fietsers die vanuit Opstal in Lebbeke of Dendermonde willen geraken, moeten vaak langs de Molenstraat rijden", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA). "Deze straat heeft echter geen fietspad en is heel druk. Een nieuwe fietsverbinding moet een veilig alternatief vormen." Vanuit de Krapstraat loopt langs de Dreef een rechte verbinding, via de Begijnenweg naar de Reigersweg en het station Baasrode-Zuid. Enkel tussen de Kortedreef en de Driesenweg wordt de weg onderbroken door een akker. Het tragewegenplan van Buggenhout voorziet om deze verbinding door te trekken. Daarom zal de gemeente naast de gracht een fietsverbinding realiseren. Het schepencollege stelt een studiebureau aan om het dossier uit te werken en start de onderhandelingen voor grondinnames. "De nieuwe verbinding past in het mobiliteitsplan. Vanuit de dorpskernen worden veilige aansluitingen gemaakt op de fietssnelweg tussen Dendermonde en Mechelen", zegt Mommaers. (DND)