Nieuwe uitbater voor cafetaria De Pit gezocht 12 mei 2018

Het gemeentebestuur gaat nogmaals op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van gemeenschaps- en sportcentrum De Pit. In tien jaar tijd is dit zowat de vijfde keer. "Blijkbaar is de openingstijd van zeven dagen op zeven wat te veel. Zo geven eerdere concessiehouders ons aan", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). "We hebben daarom in de concessievoorwaarden een aanpassing aangebracht. Om het draaglijk te houden krijgt de uitbater het recht om één dag per week te sluiten. Voor de rest blijft alles hetzelfde zoals in de concessie van 2016. Criteria zijn onder andere voeling met het verenigingsleven, omgaan met piekmomenten bij culturele en sportieve manifestaties, de catering en ervaring in de horeca. De uitbater moet ook De Pit 's avonds afsluiten en minstens een uur na de laatste activiteit open blijven. Kandidaten moeten een plan voorleggen over hoe ze voor meer uitstraling van de cafetaria zullen zorgen." De nieuwe uitbater zou vanaf 1 augustus 2018 aan de slag kunnen. Kandidaturen moeten voor 13 juni binnen zijn bij het schepencollege. De concessievoorwaarden zijn te bekomen via bart.biesemans@buggenhout.be.





